Женщина нашла потерянный 10 лет назад iPhone в унитазе

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Женщина нашла потерянный 10 лет назад iPhone в унитазеЕго судьбе явно не позавидуешь
В сети появилась необычная история жительницы Мэриленда, США. Недавно она нашла смартфон, который потеряла ещё в 2012 году. При этом обнаружила она его в унитазе.
Речь идёт об iPhone 4, который девушка пыталась найти ещё 10 лет назад. Правда, тогда это начинание обернулось провалом, чего не скажешь про попытку в 2022-м.
По словам Бекки Бекманн, все эти годы из её унитаза постоянно доносился необычный звук во время смыва воды. Несмотря на это, девушка до последнего не обращала на это внимание.
Отметим, что iPhone 4 сохранился в достаточно хорошем состоянии, учитывая, в каких условиях он провёл последние 10 лет. Из заметных повреждений стоит отметить то, что задняя крышка отделилась от корпуса.
Источник: Gizmochina