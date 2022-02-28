Женщина нашла потерянный 10 лет назад iPhone в унитазе

Речь идёт об iPhone 4, который девушка пыталась найти ещё 10 лет назад. Правда, тогда это начинание обернулось провалом, чего не скажешь про попытку в 2022-м.

По словам Бекки Бекманн, все эти годы из её унитаза постоянно доносился необычный звук во время смыва воды. Несмотря на это, девушка до последнего не обращала на это внимание.