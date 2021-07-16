Женщина обнаружила у сына рак с помощью вспышки на iPhone

Сообщается, что 41-летняя медсестра Джози Рок случайно сделала фото своего трехмесячного сына на смартфон Apple со вспышкой, и заметила, что правый глаз ребенка светится белым. Имея медицинское образование она заподозрила, что у ребенка может быть ретинобластома — тип рака глаза, который распространен среди детей и выявляться может при помощи вспышек.

Впоследствии женщина сделала еще больше снимков глаза при помощи профессиональной камеры и показала их специалистам, которые диагностировали у ребенка ретинобластому класса D. Сообщается, химиотерапию мальчик закончил в 2015 году. На данный момент ему уже семь лет, и он все еще продолжает лечение.