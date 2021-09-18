Жителю США дали 12 лет тюрьмы за отвязку смартфонов от оператора

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Жителю США дали 12 лет тюрьмы за отвязку смартфонов от оператораОн разблокировал 2 млн смартфонов
Жителю США вынесли приговор за «ужасное киберпреступление в течение длительного периода времени». Это формулировка из пресс-релиза Минюста США в отношении гражданина Пакистана Мухаммада Фахда, который в течение 7 лет незаконно разблокировал сим-карты и отвязывал смартфоны от оператора AT&T.
Мухаммад Фахд получил 12 лет тюремного заключения за то, что в течение 7 лет незаконно разблокировал порядка 2 млн смартфонов. Он регулярно подкупал сотрудников оператора и пользовался теми способами разблокировки смартфонов, которые они ему предоставляли. В постановлении суда сказано, что таким образом смартфоны, заблокированные для работы в сетях AT&T, продолжали «ловить» связь, но уже бесплатно. На этом оператор потерял порядка 201,5 млн долларов. Также Фахд использовал ПО, специально разработанное для разблокировок.
Отмечается, что подкупленные им сотрудники оператора суммарно получили взяток на 428,5 тысяч долларов.