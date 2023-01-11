Живее всех живых: сколько кнопочных телефонов россияне купили за 2022 год

Живее всех живых: сколько кнопочных телефонов россияне купили за 2022 годСейчас это 50% российского рынка мобильной электроники
В 2022 году россияне купили 2,95 млн штук кнопочных телефонов отечественного производства. В России вырос спрос на кнопочные телефоны отечественных производителей.
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Так, на более чем 10 российских брендов кнопочных телефонов, среди которых teXet и F+, они же входят в топ-5 самых продаваемых российских телефонов, пришлось свыше 40% проданных устройств. В течение 2022 года россияне купили 2,95 млн единиц российских кнопочных гаджетов, что составляет 50% от общего количества проданных в стране устройств. В прошлом году доля российских производителей составляла 42%, или 2,8 млн штук.
Сеть «М.Видео-Эльдорадо» подтвердила эту информацию. Но при этом подчёркивается, что, несмотря на растущую популярность российских кнопочных телефонов, в стране производится «ничтожно» мало таких гаджетов.
А главные конкуренты российских производителей — китайские Itel, Nokia и Philips.