Живое фото ожидаемого смартфона из Китая показало, что в Galaxy S20 установят не лучший дисплей

Анонс новейшего Samsung Galaxy S20 состоится уже совсем скоро. По планам компании, мероприятие должно пройти 11 февраля текущего года. Помимо всего прочего, в рамках презентации должна появиться информация о том, что при определенных условиях экран флагмана сможет работать с частотой обновления 120 Гц. Все бы ничего, если бы другой смартфон, на этот раз из Китая, еще до своего официального анонса показал, что “способности” Galaxy S20 очень сложно назвать выдающимися.