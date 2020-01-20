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Живое фото ожидаемого смартфона из Китая показало, что в Galaxy S20 установят не лучший дисплей
К сожалению, А-бренды с каждым годом все больше сдают свои позиции
Анонс новейшего Samsung Galaxy S20 состоится уже совсем скоро. По планам компании, мероприятие должно пройти 11 февраля текущего года. Помимо всего прочего, в рамках презентации должна появиться информация о том, что при определенных условиях экран флагмана сможет работать с частотой обновления 120 Гц. Все бы ничего, если бы другой смартфон, на этот раз из Китая, еще до своего официального анонса показал, что “способности” Galaxy S20 очень сложно назвать выдающимися.
Так, популярный интернет-инсайдер опубликовал в сети “живое” фото грядущего OnePlus 8 Pro, на котором видно, что устройство будет поддерживать частоту обновления экрана 120 Гц. При этом с учетом того, что прежние утечки рассказывали о том, что данная частота будет доступна не только в FullHD-разрешении, как у Samsung, но и при WQHD+, становится понятно, что корейцы проиграли еще до старта гонки вооружений.
Напомним, что анонс нового поколения OnePlus ожидается в мае текущего года. Цена новинки, как и какие-либо технические характеристики, к сожалению пока неизвестны. Можешь лишь ожидать, что в OnePlus 8 установят флагманский процессор Snapdragon 865.