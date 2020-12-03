"Живое" фото показало неудобный экран-водопад флагманского Xiaomi Mi 11

Но что более интересно в свежей утечке, так это отсутствие отверстия под фронтальную камеру на защитном экране. Вполне вероятно, что именно грядущий флагман Xiaomi станет первым полноценным смартфоном, который оснастят новейшей технологией.

Напомним, что Xiaomi Mi 11 будет базироваться на процессоре Snapdragon 888. Ожидается, что устройство получит дисплей с частотой обновления 120 Гц, экран с разрешением QuadHD+ и улучшенную основную камеру.