"Живое" фото показало неудобный экран-водопад флагманского Xiaomi Mi 11
Источником свежей утечки стал анонимный интернет-инсайдер, сообщает IGeekphone. Судя по фотографии можно отметить, что рамки Mi 11 будут очень узкими, при этом дополнительно безрамочность будет создаваться за счет экрана-водопада. Странно, что компания решила вернуться к такому исполнению после хвалебных од к тому же плоскому дисплею POCO F2 Pro.
Но что более интересно в свежей утечке, так это отсутствие отверстия под фронтальную камеру на защитном экране. Вполне вероятно, что именно грядущий флагман Xiaomi станет первым полноценным смартфоном, который оснастят новейшей технологией.
Напомним, что Xiaomi Mi 11 будет базироваться на процессоре Snapdragon 888. Ожидается, что устройство получит дисплей с частотой обновления 120 Гц, экран с разрешением QuadHD+ и улучшенную основную камеру.