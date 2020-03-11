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"Живые" фото аксессуара для Huawei P40 Pro "выдали" внешний вид камерофона
Ждем анонса новинки 26 марта
Зачастую производители смартфонов не допускают утечки внешнего вида своих устройств, но ситуацию подпорчивают производители различных аксессуаров. Подобная ситуация приключилась и с грядущим камерофоном Huawei P40 Pro, анонс которого должен состояться до конца текущего месяца — “живое” фото чехла “выдало” внешний вид новинки.
Фотографию, к слову, опубликовал зарекомендовавший себя ранее интернет-инсайдер под ником RODENT950, который и сделал в своем личном Twitter-аккаунте публикацию. К слову, чехол, который изображен на фото, какое-то время назад уже мелькал на рекламных рендерах, но в “реальности” мы его еще ни разу не видели.
Напомним, что судя по последним данным, основной модуль камеры будет иметь разрешение 52 Мп благодаря новому датчику от Sony — Sony IMX700. Также в Huawei P40 Pro ожидается появление 40-мегапиксельного датчика Sony IMX650, основной задачей которого является съемка ультраширокоугольных фотографий. Анонс линейки Huawei P40 ожидается уже совсем скоро — 26 марта текущего года.