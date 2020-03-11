"Живые" фото аксессуара для Huawei P40 Pro "выдали" внешний вид камерофона

Фотографию, к слову, опубликовал зарекомендовавший себя ранее интернет-инсайдер под ником RODENT950, который и сделал в своем личном Twitter-аккаунте публикацию. К слову, чехол, который изображен на фото, какое-то время назад уже мелькал на рекламных рендерах, но в “реальности” мы его еще ни разу не видели.