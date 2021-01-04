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«Живые» фото флагманского смартфона Huawei P50 Pro слили в сеть

Судя по всему, в плане дизайна устройства обойдётся без сюрпризов
Не успел начаться 2021 год, как в сети начался какой-то невообразимый поток утечек и слухов, касающихся грядущего флагмана Huawei — Huawei P50 Pro. И если раньше мы видели не самые конкретные рендеры и технические характеристики устройства, то сейчас инсайдеры «слили» полноценные «живые» фото новинки.

Судя по изображениям, опубликованным на ресурсе SlashLeaks, устройство получит вытянутый модуль основной камеры. В нём будут располагаться четыре датчика (один из которых будет перископным) и вспышка. Передняя стороны Huawei P50 Pro может похвастаться одинарным модулем фронтальной камеры, расположенной в вырезе в дисплее.

На основе имеющихся фото сложно рассуждать о технологии экрана: скруглённый он или плоский. Можно лишь отметить, что более ранние слухи приписывали P50 Pro экран-водопад, который при этом всё же не будет лишён физических кнопок регулировки громкости.

Напомним, что анонс новинки ожидается уже в ближайшие месяцы. Смартфон может стать одним из первых, который в будущем получит фирменную Harmony OS 2.0 в качестве операционной системы на замену Android.