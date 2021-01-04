«Живые» фото флагманского смартфона Huawei P50 Pro слили в сеть
Судя по изображениям, опубликованным на ресурсе SlashLeaks, устройство получит вытянутый модуль основной камеры. В нём будут располагаться четыре датчика (один из которых будет перископным) и вспышка. Передняя стороны Huawei P50 Pro может похвастаться одинарным модулем фронтальной камеры, расположенной в вырезе в дисплее.
На основе имеющихся фото сложно рассуждать о технологии экрана: скруглённый он или плоский. Можно лишь отметить, что более ранние слухи приписывали P50 Pro экран-водопад, который при этом всё же не будет лишён физических кнопок регулировки громкости.
Напомним, что анонс новинки ожидается уже в ближайшие месяцы. Смартфон может стать одним из первых, который в будущем получит фирменную Harmony OS 2.0 в качестве операционной системы на замену Android.