«Живые» фото и ключевые характеристики Xiaomi Poco X5 Pro утекли в сеть накануне анонса

«Живые» фото и ключевые характеристики Xiaomi Poco X5 Pro утекли в сеть накануне анонсаС такими утечками никакие презентации уже и не нужны
Согласно последним утечкам, Xiaomi планирует представить Poco X5 Pro 5G уже в ближайшие недели.
Фото: Gizmochina
И вот, накануне соответствующей презентации, инсайдер под ником JAOLtech поделился живыми снимками и ключевыми спецификациями устройства. Судя по ним, Poco X5 Pro 5G получит AMOLED-дисплей с разрешением FullHD+, камерой в вырезе посреди экрана и частотой обновления 120 Гц.
Gizmochina
В основу устройства ляжет чип Snapdragon 778G от Qualcomm, при этом ёмкость аккумулятора составит 5000 мАч (есть поддержка быстрой 67-Вт зарядки).
Gizmochina
Основная камера сможет похвастаться 108-мегапиксельным сенсором, а также сверхширокоугольным модулем и оптикой для макросъёмки.
Прочие ключевые особенности включают двойные динамики и NFC.
Gizmochina
Ожидается, что устройство поступит в продажу в жёлтом цветовом варианте и будет продаваться в черной упаковке с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ внутреннего хранилища. По сути, утечка подтверждает, что новинка будет ребрендинговой версией Redmi Note 12 Pro Speed Edition.