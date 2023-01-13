«Живые» фото и ключевые характеристики Xiaomi Poco X5 Pro утекли в сеть накануне анонса

Ожидается, что устройство поступит в продажу в жёлтом цветовом варианте и будет продаваться в черной упаковке с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ внутреннего хранилища. По сути, утечка подтверждает, что новинка будет ребрендинговой версией Redmi Note 12 Pro Speed Edition.