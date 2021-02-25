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«Живые» фото недорогого смартфона Xiaomi Redmi Note 10 с AMOLED-дисплеем слили в сеть незадолго до анонса
Возможно, это одна из финальных утечек перед официальной презентацией
После многих недель различных слухов и домыслов, в сети наконец-то появились первые «живые» фото нового бюджетного смартфона Xiaomi — Redmi Note 10. Судя по ним, устройство получит схожий с Mi 11 дизайн и, что более важно, практически одинаковые со всех сторон рамки.
Помимо этого, изображения показали, что смартфон будет работать на базе MIUI 12 и иметь как минимум вариант со 128 ГБ постоянной памяти. Устройству приписывают чип Snapdragon 678 в качестве основы, 48 Мп основную камеру и AMOLED-дисплей.
Вместе с Redmi Note 10 также должны представить ещё две модели: Redmi Note 10 Pro и Note 10 Pro Max. Анонс всех трёх смартфонов состоится уже совсем скоро — согласно имеющимся данным, 4 марта 2021 года.