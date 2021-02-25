«Живые» фото недорогого смартфона Xiaomi Redmi Note 10 с AMOLED-дисплеем слили в сеть незадолго до анонса

После многих недель различных слухов и домыслов, в сети наконец-то появились первые «живые» фото нового бюджетного смартфона Xiaomi — Redmi Note 10. Судя по ним, устройство получит схожий с Mi 11 дизайн и, что более важно, практически одинаковые со всех сторон рамки.