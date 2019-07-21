Живые фото показали недостатки следующего флагманского смартфона Google

В сети появились подробности о флагманских смартфонах компании Google, запланированных к выпуску осенью 2019 года. Живые фото передней панели опубликовал довольно известный китайский инсайдер под ником Ice Universe в своем аккаунте Twitter.

Снимки подтверждают один из недостатков Pixel 4 и Pixel 4 XL — огромная верхняя кромка и заметный «подбородок». Рамки заметно больше, чем у конкурирующих смартфонов вроде Samsung Galaxy S10 Plus или OnePlus 7 Pro. В верхней кромке расположены различные датчики, включая фронтальные камеры.