Живые фото смартфона Vivo X100s опубликовали накануне анонса

Снимки, опубликованные в китайской социальной сети Weibo, демонстрируют дизайн устройства, который ожидается на рынке уже в этом месяце.

По слухам, Vivo X100s получит плоский экран, в отличие от предшественника Vivo X100, у которого был изогнутый OLED-дисплей.

На опубликованных фотографиях видно, что смартфон имеет плоские края и сохраняет круглую камеру с тремя модулями и логотипом Zeiss. В верхнем правом углу задней панели расположена вертикальная LED-вспышка.