«Живые» фото среднебюджетного смартфона Honor X50i появились в Сети за несколько месяцев до анонса

Дата выпуска пока неизвестна, но устройство уже прошло сертификацию TENAA, поэтому ожидается, что его анонс состоится в течение ближайших месяцев.

Внезапно, в преддверии ожидаемого запуска, популярный инсайдер WHYLAB поделился фотографиями Honor X50i, на которых видны ключевые характеристики устройства.

Так, Honor X50i оснащён экраном с отверстием по центру передней панели для фронтальной камеры. Также фото продемонстрировало чёрный и синий варианты устройства. Непонятно, будет ли новинка доступна в других цветовых вариантах.

Отметим, что ранее в Сети появлялись утечки, судя по которым Honor X50i получит 6,7-дюймовый IPS-дисплей с разрешением FullHD+ и частотой обновления 90 Гц.