«Живые» фото среднебюджетного смартфона Honor X50i появились в Сети за несколько месяцев до анонса

«Живые» фото среднебюджетного смартфона Honor X50i появились в Сети за несколько месяцев до анонсаВыглядит симпатично
Honor готовится к запуску смартфона среднего класса Honor X50i на китайском рынке.
Фото: Gizmochina
Дата выпуска пока неизвестна, но устройство уже прошло сертификацию TENAA, поэтому ожидается, что его анонс состоится в течение ближайших месяцев.
Внезапно, в преддверии ожидаемого запуска, популярный инсайдер WHYLAB поделился фотографиями Honor X50i, на которых видны ключевые характеристики устройства.
Так, Honor X50i оснащён экраном с отверстием по центру передней панели для фронтальной камеры. Также фото продемонстрировало чёрный и синий варианты устройства. Непонятно, будет ли новинка доступна в других цветовых вариантах.
Отметим, что ранее в Сети появлялись утечки, судя по которым Honor X50i получит 6,7-дюймовый IPS-дисплей с разрешением FullHD+ и частотой обновления 90 Гц.
В качестве процессора девайсу приписывают чип Dimensity 6020 от MediaTek, оперативную память стандарта LPDDR4x и UFS 2.2 для хранения данных.
Ожидается, что X50i будет доступен в нескольких конфигурациях: 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ, 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ и 12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ. Устройство также будет поддерживать 7 ГБ виртуальной оперативной памяти.
Интернет-источники сообщают, что метить аппарат будет в среднебюджетный ценовой сегмент.