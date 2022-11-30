«Живые» фото Xiaomi 13 Pro подтвердили дизайн смартфона

Сказать спасибо за это стоит инсайдеры Абхишеку Ядаву — он опубликовал в Сети «живые» фото устройства накануне полноценного анонса. Его фотографии подтверждают утёкшие накануне изображения XIaomi 13 Pro. Девайс и вправду получит огромный блок основной камеры квадратной формы. При этом дисплей устройства будет скруглён по краям: