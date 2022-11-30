«Живые» фото Xiaomi 13 Pro подтвердили дизайн смартфона

«Живые» фото Xiaomi 13 Pro подтвердили дизайн смартфонаЧем-то напоминает Pixel 4 и Pixel 5
Завтра, 1 декабря, Xiaomi представит свой главный флагман 2023 года — Xiaomi 13 Pro. Но уже сегодня мы можем оценить внешний вид новинки.
Сказать спасибо за это стоит инсайдеры Абхишеку Ядаву — он опубликовал в Сети «живые» фото устройства накануне полноценного анонса. Его фотографии подтверждают утёкшие накануне изображения XIaomi 13 Pro. Девайс и вправду получит огромный блок основной камеры квадратной формы. При этом дисплей устройства будет скруглён по краям:
Фронтальная камера расположится в аккуратном вырезе по центру.
Напомним, что ранее стали известны характеристики Pro-версии Xiaomi 13. Так, устройство получит 6,73-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2К. Частота обновления экрана составит 120 Гц.
Девайс получит аккумулятор на 4820 мАч и быструю 120 Вт зарядку. Основная камера получит три модуля, по 50 Мп каждый.