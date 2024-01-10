Живые фото Xiaomi Poco X6 Pro слили в сеть за пару дней до анонса

Известный инсайдер Йогеш Брар поделился снимками устройства на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter), предоставив публике первый взгляд на долгожданную новинку.

На опубликованных фото Poco X6 Pro представлен в серой расцветке Racing Grey. Смартфон оснащен большим модулем тыльной камеры с тремя объективами и одной светодиодной вспышкой, где основной сенсор имеет разрешение 64 Мп.

По словам Брара, новинка будет работать на базе мощной однокристальной системы MediaTek Dimensity 8300 Ultra.

Устройство получит OLED-дисплей с разрешением 1.5K и будет функционировать под управлением операционной системы HyperOS, основанной на Android 14. Емкость аккумулятора составит 5000 мАч.