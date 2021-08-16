«Живые» фотографии нового недорогого смартфона Google Pixel 5a опубликовали в сети накануне анонса

«Живые» фотографии нового недорогого смартфона Google Pixel 5a опубликовали в сети накануне анонсаВнезапно, он не похож на Pixel 6
И вот, накануне анонса, в сети появились «живые» фотографии нового смартфона компании в среднебюджетном сегменте. Судя по ним, устройство будет мало отличаться от прошлогоднего Pixel 4a 5G, по крайней мере внешнего вида, передаёт SlashGear.
Самым главным разочарованием может стать сканер отпечатка пальцев. Если в Pixel 6 он будет спрятан под дисплеем, то в Pixel 5a нас ждёт старый-добрый датчик на задней панели устройства.
Также по фотографии можно понять, что смартфон получит двойную камеру. Вероятнее всего, второй модуль будет отвечать за сверхширокоугольные снимки. А ещё мы можем увидеть, что телефон оснастят батареей на 4680 мАч, что может стать рекордом во всей линейке Pixel.
Напомним, что ранее сообщалось о том, что Pixel 5a получит чип Snapdragon 765G в качестве основы и ценник в 450 долларов (33 тыс рублей).