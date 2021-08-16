«Живые» фотографии нового недорогого смартфона Google Pixel 5a опубликовали в сети накануне анонса

И вот, накануне анонса, в сети появились «живые» фотографии нового смартфона компании в среднебюджетном сегменте. Судя по ним, устройство будет мало отличаться от прошлогоднего Pixel 4a 5G, по крайней мере внешнего вида, передаёт SlashGear.

Самым главным разочарованием может стать сканер отпечатка пальцев. Если в Pixel 6 он будет спрятан под дисплеем, то в Pixel 5a нас ждёт старый-добрый датчик на задней панели устройства.