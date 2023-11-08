Журналисты добрались до Xiaomi HyperOS и ответили на два волнующих вопроса

После её анонса, пользователи оказались завалены вопросами, на которые эксперты из Gizmochina предоставили разъяснения.

Первый вопрос касается интеграции сервисов Google в HyperOS. Несмотря на то что система является уникальной разработкой Xiaomi, а не модификацией Android, журналисты подтвердили, что Google Mobile Services будут доступны без ограничений.

Однако остаётся открытым вопрос о предустановке приложений Google, таких как YouTube, или необходимости их самостоятельной установки.

Второй момент, который вызывал беспокойство — совместимость с 32-битными приложениями. Новые процессоры Snapdragon 8 Gen 3 в смартфонах Xiaomi 14 не поддерживают устаревшую архитектуру, но, к счастью, в HyperOS встроен специальный транслятор, позволяющий запускать такие приложения.

Пользователи увидят лишь предупреждение о необходимости обновления приложения для оптимальной работы.