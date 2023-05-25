Знаменитые обзорщики из США опубликовали рейтинг лучших производителей смартфонов

Первое место заняла компания Samsung. Как отмечают обзорщики, первое место южнокорейскому техногиганту досталось за смартфоны серии Galaxy, поскольку в моделях линейки высокотехнологичные функции органично сочетаются с инновационным дизайном.

На втором месте Apple. По мнению авторов рейтинга, у устройств этого вендора исключительный дизайн и операционная система iOS с уникальными функциями.

Google отдали третье место за смартфоны Pixel с отличными камерами и продолжительному обновлению ОС Android.

Остальные места в топ-10 заняли OnePlus, Motorola, Asus, Sony, Xiaomi, Vivo и Huawei.