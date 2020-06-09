Знаменитый флагман Huawei P30 Pro распродают по "прощальной" минимальной цене
Для тех, кто забыл, напомним, что P30 Pro — это, по сути, последний флагман китайского техногиганта, который легально оснащается Google Сервисами “из коробки”. К слову, это одна из причин, по которой данный аппарат стал столь знаменитым и популярным. Еще одной причиной популярности девайса является его камера — фото и видео, получаемые на Huawei P30 Pro даже в 2020 году считаются одними из самых лучших, даже несмотря на то, что сама компания успела представить после него и Huawei Mate 30 Pro, и Huawei P40 Pro.
Но куда интереснее цена, по которой смартфон можно прямо сейчас ухватить — если во всех остальных сетях средняя цена на Huawei P30 Pro с 256 ГБ постоянной памяти составляет от 45 до 50 тыс рублей, то в МВидео прямо сейчас его можно забрать за 39 990 рублей! Учитывая, какой заметной оказалась скидка, советуем присмотреться к покупке смартфона прямо сейчас всем тем, кто давно задумывался о покупке именно P30 Pro — вероятнее всего, большей скидки на смартфон уже нигде и ни у кого не будет.