ZTE анонсировала Blade V70 с Dynamic Island и секретным процессором

Устройство получило 6.7-дюймовый LCD-экран с разрешением 720 x 1600 пикселей, частотой обновления 120 Гц и вырезом в стиле Dynamic Island, который ZTE называет «Live Island 2.0».

Производительность обеспечивает неназванный восьмиядерный процессор с тактовой частотой до 2 ГГц. Смартфон оснащен 8 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ встроенного хранилища с возможностью расширения, боковым сканером отпечатков пальцев в кнопке питания и аккумулятором на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 22.5 Вт.

С точки зрения камер, ZTE Blade V70 оснащен 108-мегапиксельным основным сенсором с диафрагмой f/1.75 и датчиком 1/1.67". На фронтальной стороне установлена 16-мегапиксельная камера для селфи.

Смартфон работает под управлением MyOS 14 на базе Android 14.

Устройство толщиной 8.2 мм будет доступно в трех цветах: Glacier Green, Stardust Gray и Sunshine Gold. Цена и доступность по регионам пока не объявлены.