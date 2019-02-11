ZTE готовит складной смартфон под брендом Nubia

Компания ZTE опубликовала в социальных сетях приглашение на собственную пресс-конференцию к открытию выставки MWC 2019, которая пройдёт в Барселоне с 25 по 28 февраля.

Слоган мероприятия звучит как Flex Your Life, это можно перевести как «Изогни свою жизнь». По мнению специалистов и энтузиастов, это намёк на анонс мобильного устройства под брендом Nubia с гибким экраном.

На прошедшей в конце августа выставке IFA компания уже показывала концептуальный смартфон-браслет nubia-α. Возможно, на MWC 2019 будет показано его дальнейшее развитие. Ещё одна версия сводится к складному смартфону с большим гибким экраном, которые уже ожидаются от Samsung, Oppo, LG, Huawei и даже Energizer.