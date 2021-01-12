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ZTE начала рекламную кампанию своего нового геймерского смартфона Nubia Red Magic 6
Уже известно, что устройство получит 120 Вт быструю зарядку
Не успел начаться 2021-й, как производители один за другими начали сыпать на нас анонсами своих новинок. Так, например, глава мобильного бизнеса ZTE Ни Фей опубликовал на своей странице в Weibo тизер-постер нового геймерского смартфона компании — Red Magic 6.
Учитывая, что это самое первое официальное упоминание девайса подобным образом, можно считать, что ZTE начала рекламную кампанию девайса. Судя по постеру, новинка получит аккумулятор ёмкостью 4 500 мАч, сообщает GSMArena. При этом устройство также будет поддерживать и быструю зарядку на 120 Вт, причём обеспечивать её будет адаптер питания с использованием нитрида галлия.
Хоть официально прочих подробностей о девайсе опубликовано и не было, но уже сейчас можно почти со 100% уверенностью утверждать, что Red Magic 6 будет работать на базе Snapdragon 888 и оснащаться последней версией Android — Android 11. Когда именно ждать анонса геймерской новинки — неизвестно.