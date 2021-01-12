ZTE начала рекламную кампанию своего нового геймерского смартфона Nubia Red Magic 6

Хоть официально прочих подробностей о девайсе опубликовано и не было, но уже сейчас можно почти со 100% уверенностью утверждать, что Red Magic 6 будет работать на базе Snapdragon 888 и оснащаться последней версией Android — Android 11. Когда именно ждать анонса геймерской новинки — неизвестно.