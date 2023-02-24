ZTE не сдаётся: компания выпустит смартфон с камерой-невидимкой 4-го поколения

Ни Фей, президент подразделения мобильных устройств ZTE, объявил о разработке устройства в своём Weibo-аккаунте. Там же он заявил, что в новинке будет использовано решение нового поколения, которое разрабатывалось в течение шести лет и является «кульминацией технологии Nubia» в сфере камер-невидимок.

По данным инсайдеров, Nubia Z50 Ultra получит прямоугольный блок основной камеры, расположенными на левой стороне. Чертежи устройства также показывают переключатель уведомлений с грубой текстурой и место для решетки динамика, слота SIM, порта USB-C и даже ИК-порта.

Отметим, что первый смартфон ZTE с камерой-невидимкой вышел ещё в 2020 году.