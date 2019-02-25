ZTE представила флагманский смартфон Axon 10 Pro 5G с тройной камерой

На выставке MWC 2019, которая проходит в Барселоне с 25 по 28 февраля, компания ZTE представила флагманский смартфон Axon 10 Pro 5G, поддерживающий работу в сотовых сетях пятого поколения.

Производитель отмечает, что инженеры ZTE успешно решили целый ряд технических вопросов, связанных с технологией 5G, включая электромагнитную совместимость, конструкцию антенны, энергопотребление и рассеивание тепла. К примеру, теплоотвод был улучшен при помощи технологии жидкостного охлаждения и композитных материалов с фазовым переходом. Также используется антенна собственной разработки, которая полноценно поддерживает сети 2G/3G/4G/5G и повышает общую производительность системы за счет снижения уровня помех. Кроме того, ZTE удалось создать 5G-смартфон не проигрывающий по размерам и толщине от предшественников.