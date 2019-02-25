ZTE представила флагманский смартфон Axon 10 Pro 5G с тройной камерой

На выставке MWC 2019, которая проходит в Барселоне с 25 по 28 февраля, компания ZTE представила флагманский смартфон Axon 10 Pro 5G, поддерживающий работу в сотовых сетях пятого поколения.
Производитель отмечает, что инженеры ZTE успешно решили целый ряд технических вопросов, связанных с технологией 5G, включая электромагнитную совместимость, конструкцию антенны, энергопотребление и рассеивание тепла. К примеру, теплоотвод был улучшен при помощи технологии жидкостного охлаждения и композитных материалов с фазовым переходом. Также используется антенна собственной разработки, которая полноценно поддерживает сети 2G/3G/4G/5G и повышает общую производительность системы за счет снижения уровня помех. Кроме того, ZTE удалось создать 5G-смартфон не проигрывающий по размерам и толщине от предшественников.
ZTE Axon 10 Pro 5G оснащается 6,47-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (2340x1080 пикселей), сканером отпечатков пальцев прямо в экране, тройной основной камерой 48+20+8 Мп, 20-мегапиксельной фронтальной камерой. Аккумулятор обладает ёмкостью 4000 мАч.
Аппаратной основой стал новейший процессор Qualcomm Snapdragon 855, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объёмом до 2 ТБ. Поддерживаются 5G и 4G, GPS+ГЛОНАСС, Bluetooth 5.0, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), есть порт USB Type-C. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 9 Pie. Размеры составляют 159,2 х 73,4 х 7,9 мм, а вес — 187 граммов.
Новый флагман создан в сотрудничестве с ведущими мировыми операторами, включая China Unicom, Elisa, Hutchison Drei Austria. Ожидается, что ZTE Axon 10 Pro 5G появится в Европе и Китае в первой половине 2019 года.