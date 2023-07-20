ZTE представила флагманский смартфон с топовым процессором Snapdragon всего за $515

Это первый в мире смартфон на базе разогнанной Snapdragon 8 Gen 2. Внутри устройства предлагается 12 или 16 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ или 1 ТБ внутреннего накопителя.

Особое внимание в новинке уделено камере: основной модуль оборудован 64-мегапиксельным датчиком Sony IMX800 с уникальной апертурой и оптической стабилизацией, что обеспечивает качественные ночные снимки.

Дополнительные камеры на 50 Мп и 8 Мп позволяют делать разнообразные и профессиональные снимки.

Nubia Z50S Pro также оснащена 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 144 Гц и разрешением 1,5K.

Смартфон доступен в нескольких версиях: 12/256 ГБ за $515 и версии с 1 ТБ памяти за $555 и $615, в зависимости от объёма ОЗУ.