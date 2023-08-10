ZTE представила недорогой смартфон Blade A73 с 90 Гц экраном и «флагманским» дизайном

Основные особенности свежей модели включают поддержку 5G, экран HD+ с частотой обновления 90 Гц, мощный аккумулятор и большой объём внутренней памяти.

Blade A73 5G оснащён 6,52-дюймовым IPS-дисплеем с каплевидным вырезом. Разрешение экрана составляет 1600 х 720 пикселей, а соотношение сторон — 20:9.

Для безопасности устройства предусмотрен сканер отпечатков пальцев на боковой панели. Смартфон работает на базе Android 13 с пользовательским интерфейсом ZTE.

Внутри устройства установлен процессор Unisoc T760, поддерживающий 5G. Объём оперативной памяти составляет 4 ГБ, плюс ещё 4 ГБ виртуальной RAM, а внутреннее храналище на 128 ГБ. Также предусмотрен слот для microSD-карт. Аккумулятор имеет ёмкость 5000 мАч.

Смартфон оснащён 5-мегапиксельной фронтальной камерой. На задней панели расположен круглый модуль камеры, в котором находятся 50-мегапиксельная основная камера и 2-мегапиксельная дополнительная камера для измерения глубины, а также светодиодная вспышка.

Цена ZTE Blade A73 5G в Малайзии составляет примерно $164.