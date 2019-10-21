ZTE представила недорогой ZTE Blade 20 с аккумулятором на 5000 мАч

Так, китайский гигант предлагает смартфон с 6,49-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+. В устройстве также установлен аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой зарядки на 18 Вт, процессор MediaTek Helio P60, 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти постоянной, которое еще можно и расширить до 256 ГБ при помощи карт microSD. Основная камера в ZTE Blade 20 тройная — на 16, 8 и 2 Мп. Фронтальная камера одинарная и имеет разрешение 8 Мп.