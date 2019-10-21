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ZTE представила недорогой ZTE Blade 20 с аккумулятором на 5000 мАч
Еще один конкурент линейки Redmi
ZTE официально анонсировала свой новый доступный смартфон ZTE Blade 20, который получился очень интересный как с точки зрения внутренностей, так и с точки зрения своей цены.
Так, китайский гигант предлагает смартфон с 6,49-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+. В устройстве также установлен аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой зарядки на 18 Вт, процессор MediaTek Helio P60, 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти постоянной, которое еще можно и расширить до 256 ГБ при помощи карт microSD. Основная камера в ZTE Blade 20 тройная — на 16, 8 и 2 Мп. Фронтальная камера одинарная и имеет разрешение 8 Мп.
И вот за все это компания просит 140 долларов, причем ZTE Blade 20 можно предзаказать уже сейчас. Полноценные продажи же начнутся с 28 октября. Когда устройство появится в России — пока неизвестно.
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