ZTE представила смартфон Blade V10 с камерой на 32 Мп для «умных» селфи

Смартфон использует технологию распознавания изображений на базе ИИ и может идентифицировать более 300 сцен в режиме предварительного просмотра. Двойная основная камера получила разрешение 16 + 5 Мп, диафрагму f/1.8, объектив 6P и поддержку алгоритма искусственного интеллекта, а размер пикселя составляет 1,12 мкм.

ZTE Blade V10 оснащается 6,3-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ (2280 x 1080 пикселей) и каплевидным вырезом, сканером отпечатков пальцев на задней панели, аккумулятором ёмкостью 3200 мАч.

Аппаратной основой стал процессор MediaTek Helio P70, 3 или 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объёмом до 256 ГБ. Есть порт USB Type-C. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 9 Pie. Размеры составляют 157,8 х 75,2 х 7,8 мм, а вес — 156 граммов.

Blade V10 Vita отличается 6,26-дюймовым дисплеем с разрешением HD+, фронтальной камерой на 8 Мп, основной камерой 13+2 Мп, процессором Unisoc SC9863A (переименованный Spreadtrum), памятью 2+32 ГБ и 3+64 ГБ.

В России Blade V10 и Blade V10 Vita ожидаются в апреле 2019 года.