ZTE представила смартфон с дизайном «как у iPhone 14 Pro», но за $250

Однако стоимость этого устройства составляет всего $250, что делает его привлекательным вариантом для более широкого круга потребителей.

Новинка оснащена 6,6-дюймовым IPS LCD-дисплеем с разрешением FullHD+ и соотношением сторон 20:9. Она работает под управлением Android 13 с фирменным интерфейсом MyOS UI от ZTE.

Внутри устройства находится неизвестный восьмиядерный процессор с тактовой частотой 1,6 ГГц, 4 ГБ оперативной и 256 ГБ внутренней памяти.

Особое внимание заслуживает камера Axon 50 Lite. Она состоит из трёх модулей: основной на 50 Мп и двух дополнительных на 2 Мп каждый для макросъёмки и измерения глубины.