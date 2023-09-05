ZTE представила смартфон с дизайном «как у iPhone 14 Pro», но за $250

ZTE представила смартфон с дизайном «как у iPhone 14 Pro», но за $250Своего покупателя он точно найдёт
ZTE, китайская компания, специализирующаяся на производстве смартфонов, представила новую модель Axon 50 Lite, которая выделяется своим дизайном, напоминающим iPhone 14 Pro.
Однако стоимость этого устройства составляет всего $250, что делает его привлекательным вариантом для более широкого круга потребителей.
Новинка оснащена 6,6-дюймовым IPS LCD-дисплеем с разрешением FullHD+ и соотношением сторон 20:9. Она работает под управлением Android 13 с фирменным интерфейсом MyOS UI от ZTE.
Внутри устройства находится неизвестный восьмиядерный процессор с тактовой частотой 1,6 ГГц, 4 ГБ оперативной и 256 ГБ внутренней памяти.
Особое внимание заслуживает камера Axon 50 Lite. Она состоит из трёх модулей: основной на 50 Мп и двух дополнительных на 2 Мп каждый для макросъёмки и измерения глубины.