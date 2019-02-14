ZTE представит гибкий смартфон-браслет Nubia на следующей неделе

Согласно приглашению, 25 февраля состоится презентация устройства под названием Nubia α. Данный концепт компания уже показывала на прошедшей в конце августа выставке IFA. Это смартфон-браслет с гибким OLED-дисплеем, который можно носить на руке.

Ожидается, что на MWC 2019 будет показано дальнейшее развитие проекта, больше приближенное к жизни и полкам магазинов. Впрочем, возможно, что бренд Nubia α будет использован для нового устройства.