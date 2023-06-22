ZTE представит один из первых смартфонов на Snapdragon 8+ Gen 2 уже в начале июля

Устройство имеет все шансы стать одним из самых мощных на рынке. Не в последнюю очередь за счёт того, что оно будет в числе первых, кто получит ещё неанонсированный процессор Snapdragon 8+ Gen 2 в качестве основы.

Официальная презентация новинки, а также первого игрового планшета Red Magic, запланировано на 5 июля.

Накануне мероприятия, в Сети появилось изображение, на котором демонстрируются результаты тестирования производительности смартфона в AnTuTu — 1 704 113. Девайсу удалось набрать достаточно высокие баллы, особенно в процессорной и графической производительностях.

Предполагается, что Red Magic 8S Pro будет поддерживать быструю зарядку мощностью до 170 Вт и иметь систему активного охлаждения. О первом игровом планшете компании под брендом Red Magic известно не так много.

Ожидается, что дополнительные детали будут раскрыты ближе к официальному анонсу.