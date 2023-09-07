ZTE вернула 2018-й, представив в Китае достойный смартфон за 12 000 рублей

ZTE вернула 2018-й, представив в Китае достойный смартфон за 12 000 рублейСвоеобразный аппарат
Компания ZTE представила новый смартфон, который стоит всего 12 000 рублей. Модель под названием ZTE 50 уже доступна в официальном китайском интернет-магазине бренда.
Новинка оснащена 5G-процессором на 6-нанометровой технологии EUV, восемью ядрами и максимальной частотой 2,2 ГГц.
Экран устройства имеет диагональ 6,52 дюйма и разрешение 1600 x 720 пикселей. Кроме того, дисплей смартфона поддерживает частоту обновления 90 Гц.
В камере устройства используется 5-мегапиксельный сенсор для селфи и 13-мегапиксельный основной модуль. Аккумулятор имеет ёмкость 4000 мАч и поддерживает зарядку мощностью 5 Вт.
Новинка работает на Android 13 с установленной поверх фирменной оболочкой MyOS 13. Из прочего можно отметить поддержку технологии 5G, что за его цену — большая редкость.