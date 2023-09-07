ZTE вернула 2018-й, представив в Китае достойный смартфон за 12 000 рублей

Новинка оснащена 5G-процессором на 6-нанометровой технологии EUV, восемью ядрами и максимальной частотой 2,2 ГГц.

Экран устройства имеет диагональ 6,52 дюйма и разрешение 1600 x 720 пикселей. Кроме того, дисплей смартфона поддерживает частоту обновления 90 Гц.

В камере устройства используется 5-мегапиксельный сенсор для селфи и 13-мегапиксельный основной модуль. Аккумулятор имеет ёмкость 4000 мАч и поддерживает зарядку мощностью 5 Вт.

Новинка работает на Android 13 с установленной поверх фирменной оболочкой MyOS 13. Из прочего можно отметить поддержку технологии 5G, что за его цену — большая редкость.