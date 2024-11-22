ZTE выпустила камерофон Nubia Z70 Ultra. Есть версия в стиле картины Ван Гога

ZTE выпустила камерофон Nubia Z70 Ultra. Есть версия в стиле картины Ван ГогаПродажи начнутся уже в понедельник
Смартфон выделяется «полноэкранным» AMOLED-дисплеем с диагональю 6.85 дюйма и отсутствием вырезов, благодаря седьмому поколению технологии подэкранной камеры. Экран занимает 95.3% передней панели и поддерживает разрешение 1.5K.
Внутри устройство оснащено процессором Snapdragon 8 Elite, а также LPDDR5X и UFS 4.0, обеспечивающими впечатляющую производительность.
Камеры устройства включают 50-мегапиксельный основной объектив с переменной диафрагмой, ультраширокоугольный и телеобъективы с оптической стабилизацией.
Одной из ярких особенностей стал уникальный дизайн корпуса в стиле произведений Ван Гога, доступный в специальной версии. Также Nubia Z70 Ultra поддерживает двустороннюю спутниковую связь и водонепроницаемость по стандартам IP68.
Стоимость устройства начинается от 4599 юаней, а его продажи стартуют 25 ноября.