ZTE выпустила камерофон Nubia Z70 Ultra. Есть версия в стиле картины Ван Гога

Одной из ярких особенностей стал уникальный дизайн корпуса в стиле произведений Ван Гога, доступный в специальной версии. Также Nubia Z70 Ultra поддерживает двустороннюю спутниковую связь и водонепроницаемость по стандартам IP68.

Стоимость устройства начинается от 4599 юаней, а его продажи стартуют 25 ноября.