ZTE выпустила первый в мире смартфон с подэкранной фронтальной камерой за пределами Китая

На данный момент смартфон доступен в ряде стран Европы, а также в Японии, Южной Корее, Таиланде, Малайзии, Филиппинах, ОАЭ, Саудовской Аравии и т.д. Что интересно, среди европейских стран можно найти Украину, но не Россию. При этом украинские магазины предлагают смартфон по цене 12,5 тыс или около 33,3 тыс рублей.

Напомним, что ZTE Axon 20 5G работает на базе процессора Snapdragon 765G, имеет 6,92-дюймовый OLED-дисплей и основную камеру на 64, 8, 2 и 2 Мп. Фронтальная же камера находится прямо под дисплеем и имеет разрешение 32 Мп.