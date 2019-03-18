ZTE выпустит флагманский смартфон в формате горизонтального слайдера

Сбоку смартфона выдвигается панель с двумя фронтальными и тремя тыльными камерами. Основная камера дополняется ксеноновой впышкой. Также на панели расопложены сенсорные элементы управления звуком и камерой.

Основная камера ожидается 48-мегапиксельная с 5-кратным оптическим зумом. В большой безрамочный AMOLED-дисплей встроен сканер отпечатков пальцев. Также ожидается поддержка сотовых сетей пятого поколения 5G, топовый процессор Snapdragon 855, как минимум 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти, беспроводная зарядка и порт USB type-C.