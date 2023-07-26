А в интернете так и не скажешь: россияне оказались не склонны обсуждать фильмы и сериалы

Чаще всего из видео россияне смотрят новости, интервью и объясняющие ролики. Их предпочитают 38% интернет-пользователей, опрошенных медиахолдингом Rambler&Co.

Четверть из опрошенных 207290 человек смотрят сериалы, 23% — художественные фильмы, 11% — документальные и 3% следят за стримами. Наиболее привлекательны для аудитории — 64% — видео с интересными идеей и сюжетом. 11% ценят в любом видео качество съёмки, 9% делают выбор по названию и описанию. 6% отбирают контент по имени актёров и героев, 5% — по имени автора и режиссёра. Если видео соответствует интересующим критериям, то сразу же его готовы включить почти половина — 48% — россиян. У большей части остальных — 47% — это зависит от занятости.

68% пользователей предпочитают видео российского производства. 25% смотрят западный контент. 4% зрителей по нраву видео, созданные в странах СНГ, а 3% — в Азии.

Более трети (37%) пользователей оставляют свое мнение про видео при себе. 32% если и говорят о нём, то с семьёй и родственниками. 14% готовы обсудить просмотренное с друзьями, 11% — с первым встречным, 6% — с коллегами.

Предпочитают россияне ролики либо длинные, либо средней продолжительности. 22% готовы потратить на видео до часа, 21% — до двух часов, а 10% — более двух часов. 21% смотрят видео длительностью в пять-десять минут, 15% устраивает ролики длительностью не более 30 минут, 11% смотрят «коротыши» до минуты.

Чаще всего (в 42% случаев) видео смотрят вечером после работы, но значительная часть — 38% — зрителей готовы это сделать в любое время дня. По выходным и ночью готовы смотреть видео по 8% россиян.

Почти одинаковое количество зрителей — 39% и 37% соответственно — смотрят контент на компьютере и с телевизора. Экраны смартфонов предпочитают 20%, а планшеты выбирают всего 4%.