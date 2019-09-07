Adidas выпустила трикотажные наушники со «шнурками»

На выставке IFA 2019, которая проходит с 6 сентября по 11 сентября в Берлине, компания Adidas представила две модели наушников Adidas Sport в сотрудничестве с компанией Zound Industries.

Последняя стоит за такими известными среди аудиофилов брендами, как Urbanears и Marshall. Модель FWD-01 представляют собой беспроводные вставные наушники, а RPT-01 — беспроводные накладные. Они имеют трикотажную отделку, ориентированы на бег, занятия в зале и так далее. Они защищены от воздействия пота на уровне IPX4.