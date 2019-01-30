Наушники Apple AirPods превратили в серьги и продают по 20 долларов

Рейли выбрала AirPods поскольку у них нет проводов, которые бы кошка могла сгрызть. Но ей надо было как-то закрепить их, чтобы не потерять. В результате, она сделала серёжки. Идея оказалась успешной и девушка начала принимать на Airings предварительные заказы. За 20 долларов можно получить серьги-наушники Airings, а также предварительно откорректировать дизайн, изменить длину цепочек и так далее.