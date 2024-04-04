Актеров Голливуда от ИИ будет защищать специальное агентство

Опубликовано 04 апреля 2024, 00:48
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Актеров Голливуда от ИИ будет защищать специальное агентствоДля идентификации несанкционированного контента
Агентства талантов в Голливуде активно внедряют технологии искусственного интеллекта (ИИ), чтобы защитить звезд от манипулированных изображений и видео, которые могут нанести вред их репутации. Так, агентство WME заключило партнерство с фирмой Loti из Сиэтла, которая специализируется на ПО для выявления несанкционированного контента в интернете, включающего изображения их клиентов.
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С развитием генеративного искусственного интеллекта и «deepfake» — видео и изображений, использующих изображение человека в ложном контексте, стало широко распространено появление несанкционированных роликов, способных повредить бренды и бизнес знаменитостей.
Loti начала работать с WME около четырех или пяти месяцев назад. Клиенты WME предоставляют Loti несколько фотографий с разных углов и записывают короткие аудиофрагменты, которые затем используются для идентификации несанкционированного контента. Программное обеспечение Loti ищет такие материалы в интернете и сообщает клиентам о них, отправляя запросы на удаление с платформ.
Источник:Tech Xplore
Автор:Булат Кармак