Актеров Голливуда от ИИ будет защищать специальное агентство

С развитием генеративного искусственного интеллекта и «deepfake» — видео и изображений, использующих изображение человека в ложном контексте, стало широко распространено появление несанкционированных роликов, способных повредить бренды и бизнес знаменитостей.

Loti начала работать с WME около четырех или пяти месяцев назад. Клиенты WME предоставляют Loti несколько фотографий с разных углов и записывают короткие аудиофрагменты, которые затем используются для идентификации несанкционированного контента. Программное обеспечение Loti ищет такие материалы в интернете и сообщает клиентам о них, отправляя запросы на удаление с платформ.