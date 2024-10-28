AliExpress назвал самые популярные полноразмерные наушники в РФ за 2024 год

AliExpress назвал самые популярные полноразмерные наушники в РФ за 2024 годЛидерами стали UGREEN и Anker
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В топе первое место заняли UGREEN HiTune Max5. Эти наушники поддерживают Hi-Res звук благодаря технологии LDAC и оснащены активным шумоподавлением.
На втором месте находятся Anker Soundcore Life Q30. Они предлагают три режима шумоподавления, до 40 часов воспроизведения музыки с включенным шумоподавлением и до 60 часов без шумоподавления.
Третью позицию заняли UGREEN Choice Max5c. Наушники обладают системой активного шумоподавления и поддерживают технологию LDAC, обеспечивая отличное качество передачи аудиофайлов по Bluetooth. Они могут работать до 75 часов без подзарядки.
На четвертом месте расположились Oneodio Fusion A70. Эти наушники могут работать как по кабелю, так и по Bluetooth, обеспечивая возможность смешивания двух потоков и передачи музыки на вторые наушники. Время работы без подзарядки достигает 72 часов.
Замыкают пятерку Baseus H1 Pro, оснащенные активным шумоподавлением и кодеком Hi-Res Certified. Их можно подключать к нескольким устройствам одновременно. Время работы до 60 часов с шумоподавлением.