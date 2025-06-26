AliExpress назвал самые популярные портативные колонки в России за 2025 год

Первое место по популярности заняла Soundcore Select 4 Go — колонка от Anker. Несмотря на небольшую мощность в 5 Вт, она обеспечивает стабильное звучание с акцентом на средние и высокие частоты. Устройство поддерживает беспроводное соединение по Bluetooth 5.4, может работать до 20 часов без подзарядки и имеет влагозащиту IP67.