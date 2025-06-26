AliExpress назвал самые популярные портативные колонки в России за 2025 год

AliExpress назвал самые популярные портативные колонки в России за 2025 годЛидеры продаж — модели от Anker, Tronsmart, Tribit и Edifier
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Первое место по популярности заняла Soundcore Select 4 Go — колонка от Anker. Несмотря на небольшую мощность в 5 Вт, она обеспечивает стабильное звучание с акцентом на средние и высокие частоты. Устройство поддерживает беспроводное соединение по Bluetooth 5.4, может работать до 20 часов без подзарядки и имеет влагозащиту IP67.
Следом идет более мощная модель — Anker Soundcore Motion. Эта колонка рассчитана на 30 Вт и поддерживает формат Hi-Res Audio. Звук воспроизводят два низкочастотных драйвера. Она защищена по стандарту IPX7 и работает до 12 часов.
Не менее популярна Anker Soundcore 2. С ее 12 Вт мощности и двойными динамиками она сохраняет чистоту звука даже при высокой громкости. Колонка оснащена Bluetooth 5.0, водонепроницаемостью IPX7 и батареей на 5200 мАч, которой хватает на 24 часа.
Попала в список и Tronsmart T7 Lite — колонка с двумя динамиками по 24 Вт. Модель получила поддержку Bluetooth 5.3, защиту от воды по IPX7 и батарею на 4000 мАч. Устройство позволяет подключать два устройства одновременно, воспроизводит музыку с карты памяти и поддерживает настройку подсветки через приложение.
Модель ANKER Soundcore Motion 300 выделяется технологией SmartTune, которая подстраивает звук в зависимости от положения. Эта колонка мощностью 30 Вт имеет два динамика по 48 мм, защищена от влаги, работает до 13 часов и поддерживает Bluetooth 5.3 с радиусом действия до 100 метров.
Среди мощных устройств в списке— Tribit StormBox Blast, выдающая до 90 Вт звука. Она работает до 30 часов, имеет RGB-подсветку, поддержку Bluetooth 5.3 и AUX-вход. Эта модель подойдет для вечеринок и длительного использования на открытом воздухе.
Более компактная ANKER Soundcore 3 предлагает 16 Вт мощности, технологию BassUp и аккумулятор на 6700 мАч. Благодаря защите IPX7 и Bluetooth 5.0, она уверенно держится среди популярных моделей.
В рейтинге также появилась Edifier MR3 2.0 — портативная аудиосистема с общей мощностью 36 Вт и частотным диапазоном 52 Гц-40 кГц. Колонки обеспечивают нейтральное звучание с высокой детализацией. Модель поддерживает Bluetooth 5.4 и проводные подключения через TRS, RCA и AUX.
Среди самых мощных устройств выделяется Tribit StormBox Blast 2. Модель на 200 Вт и возможностью подключения микрофонов для караоке. Работает колонка до 30 часов, поддерживает быструю зарядку и Bluetooth 5.4.
Завершает список Tronsmart Mirtune S100. Это 50-ваттная колонка с тремя динамиками, влагозащитой IPX7, подключениями по USB, AUX, MicroSD и поддержкой световой синхронизации с музыкой. Время автономной работы достигает 20 часов.