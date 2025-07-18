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Опубликовано 18 июля 2025, 21:00
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Аналитики нашли средство от застоя на рынке Apple AirPods: поможет новая модель

К выходу готовятся наушники AirPods Pro 3
Портал MacRumors со ссылкой на аналитическое агентство Consumer Intelligence Research Partners сообщает, что Apple столкнулась со снижением продаж беспроводных наушников AirPods на американском рынке.
Аналитики нашли средство от застоя на рынке Apple AirPods: поможет новая модель

© Apple

В настоящее время наблюдается спад в реализации продукции этой категории в Штатах. Аналитики считают, что стагнация рынка именно AirPods может расшириться.

В качестве «лекарства» от снижения продаж наушников Apple предлагается новая модель — AirPods Pro 3. По информации аналитиков, новая модель станет ключевым фактором для восстановления роста продаж.

Согласно последним данным, доля пользователей AirPods среди владельцев iPhone составляет 59%. Однако Apple сталкивается со значительными трудностями в попытках увеличить свою рыночную долю в силу усиливающейся конкуренции, в том числе в связи с ценами.

Ожидается, что новые AirPods Pro 3 поступят в продажу в сентябре одновременно с линейкой iPhone 17 и новым поколением смарт-часов Apple Watch. Основные нововведения в новых наушниках включают улучшенную систему активного шумоподавления, обновлённый дизайн и функцию мониторинга сердечного ритма. Этот функционал, по мысли аналитиков, вполне может стать катализатором роста продаж.

Источник:MacRumors
Автор:Андрей Кадуков
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