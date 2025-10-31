Anker показала наушники с отличной звукопередачей и потоковым переводом речи

Наушники Soundcore C50i имеют лёгкий и надёжный С-образный корпус весом всего 5,5 г, гибкую конструкцию, клипсу и популярный дизайн с открытыми ушами. Оснащены 12-мм динамиками диапазоном от 20 до 20 000 Гц, поддержкой LDAC (кодек улучшенной звукопередачи по Bluetooth от Sony) и голосовыми вызовами с ИИ.

Наушники поддерживают многоточечную связь по Bluetooth 6.0 и перевод на 100 языков в реальном времени в cвязке со смартфоном. Защищены C50i по стандарту пылевлагозащиты IP55.

Заряжаются через USB-C. Время работы составляет до 7 часов без подзарядки, с чехлом — до 28 часов.