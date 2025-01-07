Anker представила ИИ-колонки с функцией удаления вокала для караоке

Rave 3S обладает мощностью 200 Вт и максимальной громкостью 108 дБ, способна заполнять звуком помещения площадью до 100 квадратных метров. Динамик оснащен функцией караоке с двумя беспроводными микрофонами. Отличительной особенностью является функция автоматического удаления вокала из треков с помощью искусственного интеллекта.

Кроме того, Rave 3S обладает светодиодной подсветкой с возможностью синхронизации с музыкой, функцией усиления вокала и эффектом реверберации. Время автономной работы составляет около 12 часов. Стоимость Rave 3S составит $ 349.

Также была представлена модель Soundcore Boom 2 Pro, более мощная версия предыдущего поколения. Boom 2 Pro оснащен четырьмя динамиками и мощностью 140 Вт, обеспечивающими глубокий бас. Динамик обладает высокой степенью защиты от пыли и воды (IP68) и может даже плавать на воде. Boom 2 Pro также оснащен светодиодной подсветкой и ремешком для переноски. Время автономной работы составляет 20 часов. Стоимость Boom 2 Pro составит $ 249.