Apple готовит анонс Lite-версии AirPods Pro

Исходя из названия предполагается, что компания планирует разработать новую модификацию AirPods, однако немного упрощенную. В то же время в сети полагают, что речь в данном случае идет о разработке обычной версии AirPods‌ нового поколения.

По словам издания, обновление коснется не только беспроводных наушников компании, но и планшетов iPad‌, компьютеров ‌iMac‌, а также фирменных “умных” часов Apple Watch‌. Сообщается также, что ряд обновленных устройств будет продемонстрирован уже в ближайшее время, тогда как оставшиеся продукты будут представлены лишь весной текущего года. Однако стоит отметить, что на данный момент представители Apple не отреагировали на утечку.