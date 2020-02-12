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Сегодня 14:06
Apple готовит анонс Lite-версии AirPods Pro
По крайней мере об этом заявляют журналисты DigiTimes
Журналисты издания DigiTimes сообщили, что на данный момент представители Apple готовят анонс сразу нескольких продуктов, в числе которых Lite-версия AirPods Pro.
Исходя из названия предполагается, что компания планирует разработать новую модификацию AirPods, однако немного упрощенную. В то же время в сети полагают, что речь в данном случае идет о разработке обычной версии AirPods нового поколения.
По словам издания, обновление коснется не только беспроводных наушников компании, но и планшетов iPad, компьютеров iMac, а также фирменных “умных” часов Apple Watch. Сообщается также, что ряд обновленных устройств будет продемонстрирован уже в ближайшее время, тогда как оставшиеся продукты будут представлены лишь весной текущего года. Однако стоит отметить, что на данный момент представители Apple не отреагировали на утечку.