Apple может выпустить беспроводные наушники по цене смартфона

В сети совсем недавно успели появиться слухи о подготовке Apple новых беспроводных наушников AirPods Pro Lite, отличительной особенностью которых может стать более низкая цены в сравнении с обычными AirPods, как уже начали ходить разговоры о том, что компания также готовит еще более дорогую версию собственных TWS-наушников.