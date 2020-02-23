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Сегодня 13:20
Apple может выпустить беспроводные наушники по цене смартфона
По всей видимости, компания решила значительно расширить линейку AirPods
В сети совсем недавно успели появиться слухи о подготовке Apple новых беспроводных наушников AirPods Pro Lite, отличительной особенностью которых может стать более низкая цены в сравнении с обычными AirPods, как уже начали ходить разговоры о том, что компания также готовит еще более дорогую версию собственных TWS-наушников.
По крайней мере именно об этом говорят изображения, взятые с базы данных инвентаризации сети магазинов Target. Так, судя по ним, Apple готовит к запуску неизвестную ранее модель AirPods (X Generation), цена которой находится на уровне 400 долларов. Таким образом получается, что Apple в самое ближайшее время может выпустить беспроводные наушники по цене полноценного смартфона от Xiaomi или Huawei.
Из ближайших дат, когда компания может представить новинку, можно отметить конец марта (день анонса недорогого Apple iPhone 9) и начало лета, когда компания проведет ежегодную презентацию WWDC 2020 для разработчиков, где также нас ждет анонс новой версии iOS, macOS и прочих новых продуктов.