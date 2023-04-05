Apple может выпустить кейс для AirPods с сенсорным экраном

02:11, 05 апреля 2023
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Apple может выпустить кейс для AirPods с сенсорным экраномВ том числе для управления iPhone
Стали известны некоторые подробности о зарегистрированном в сентябре 2022 года патенте Apple на кейс для наушников AirPods с сенсорным экраном.
Фото: Patentlyapple.com
Если такая новинка появится среди продуктов Apple, наушники AirPods будут служить пользователям чем-то вроде Apple Watch или снятого с производства iPod. Пользователи смогут взаимодействовать с приложениями Apple TV+, картами, слушать музыку. При этом между приложениями можно будет переключаться с помощью голосовых команд посредством ассистента Siri.
Также посредством сенсорного экрана в кейсе AirPods можно будет управлять различными функциями iPhone и приложениями без взаимодействия со смартфоном.
Но увидит ли свет этот патент, неизвестно.
Источник:Patently Apple
Автор:Андрей КадуковТеги:
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