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02:11, 05 апреля 2023
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Apple может выпустить кейс для AirPods с сенсорным экраном

В том числе для управления iPhone

Стали известны некоторые подробности о зарегистрированном в сентябре 2022 года патенте Apple на кейс для наушников AirPods с сенсорным экраном.

Apple может выпустить кейс для AirPods с сенсорным экраном

Фото: Patentlyapple.com

Если такая новинка появится среди продуктов Apple, наушники AirPods будут служить пользователям чем-то вроде Apple Watch или снятого с производства iPod. Пользователи смогут взаимодействовать с приложениями Apple TV+, картами, слушать музыку. При этом между приложениями можно будет переключаться с помощью голосовых команд посредством ассистента Siri.

Также посредством сенсорного экрана в кейсе AirPods можно будет управлять различными функциями iPhone и приложениями без взаимодействия со смартфоном.

Но увидит ли свет этот патент, неизвестно.

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