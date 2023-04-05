Apple может выпустить кейс для AirPods с сенсорным экраном

Если такая новинка появится среди продуктов Apple, наушники AirPods будут служить пользователям чем-то вроде Apple Watch или снятого с производства iPod. Пользователи смогут взаимодействовать с приложениями Apple TV+, картами, слушать музыку. При этом между приложениями можно будет переключаться с помощью голосовых команд посредством ассистента Siri.

Также посредством сенсорного экрана в кейсе AirPods можно будет управлять различными функциями iPhone и приложениями без взаимодействия со смартфоном.

Но увидит ли свет этот патент, неизвестно.