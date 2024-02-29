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Фото, видео и аудио
Опубликовано 29 февраля 2024, 11:15
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Apple начала работу над новой версией накладных наушников Beats Solo 4

Наушники должны выйти в трёх цветах
Инсайдер и журналист Аарон Перрис нашёл несколько упоминаний о накладных наушниках Beats Solo 4 в коде iOS 17.4 Release Candidate. Также речь идёт об изображениях наушников.

В отношении дизайна и конструкции Beats Solo 4 похожи на предыдущее поколение — Solo 3, которые выходили только в обновляемом цвете, но никаких аппаратных новшеств с 2016 года не было.

Теперь Apple, судя по всему, работает над новой моделью, у которой появятся конструктивные изменения, приближающие эту версию к Beats Studio Pro: будет обеспечена поддержка пространственного звука. К тому же есть вероятность, что Apple заменит старый порт micro-USB на новый USB-C, чтобы привести наушники в соответствие с остальными своими продуктами.

В коде имеются и изображения наушников, они должны выйти в трёх цветах: чёрном, розовом и синем.

Но больше информации пока нет.

Источник:MacRumors
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#наушники
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#Beats Solo Pro
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#Apple
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#звук