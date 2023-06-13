Apple не сможет продавать свой AR-шлем в Китае под названием Vision Pro. Всё дело в Huawei

14:43, 13 июня 2023
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Apple не сможет продавать свой AR-шлем в Китае под названием Vision Pro. Всё дело в HuaweiКитайская компания уже запатентовала это название
Стало известно, что в Китае Apple не сможет продавать свою недавно представленную AR-гарнитуру Vision Pro под заявленной торговой маркой. Ещё два года назад свою электронику под этим брендом запатентовала Huawei.
Торговое название «Vision Pro» Huawei может использовать до 27 ноября 2031 года, причём название распространяется на телевизоры, устройства виртуальной реальности (VR), радиоаппаратуру и многое другое.
Скорее всего, шансов продавать в Китае свой продукт под названием «Vision Pro» у Apple нет. Компания сможет сделать это только после ренейминга — изменив название — или дождавшись окончания действия патента.