Apple не сможет продавать свой AR-шлем в Китае под названием Vision Pro. Всё дело в Huawei

Торговое название «Vision Pro» Huawei может использовать до 27 ноября 2031 года, причём название распространяется на телевизоры, устройства виртуальной реальности (VR), радиоаппаратуру и многое другое.

Скорее всего, шансов продавать в Китае свой продукт под названием «Vision Pro» у Apple нет. Компания сможет сделать это только после ренейминга — изменив название — или дождавшись окончания действия патента.