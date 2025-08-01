Apple обновила две модели AirPods: появилась функция пульта для камеры телефона

Сейчас доступ к обновлённой прошивке имеют только разработчики и участники программы публичного бета-тестирования. В дальнейшем для установки обновления необходимо иметь устройство с операционной системой iOS 26, iPadOS 26 или macOS 26. Версия прошивки — 8A5324b, предыдущая версия — 8A5308b.

Обновлённая прошивка включает в себя ряд новых функций, которые Apple представит вместе на указанных ОС.

В обновление AirPods Pro 2 и AirPods 4 вошли улучшенное качество звука при телефонных и видеозвонках, запись звука в студийном качестве для интервью, подкастов и видео. Кроме того, AirPods теперь можно использовать как пульт дистанционного управления для камеры в приложении «Камера», чтобы делать фотографии или начинать запись видео.

В iOS 26, iPadOS 26 и macOS 26 Tahoe появилась возможность установки бета-версии прошивки, которая доступна в настройках AirPods при подключении наушников к iPhone, iPad или Mac. Это упрощает процесс бета-тестирования.